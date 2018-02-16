صاروخ "ميتيس" يثبت جدارته في اليمن

تشهد الأراضي اليمنية استخدم شتى أنظمة الصواريخ المضادة للدروع منها ما يعرف باسم "ميتيس".

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن القوات المسلحة اليمنية حصلت على صواريخ "ميتيس" قبل بدء أحداث الحرب بوقت طويل.

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ويتميز صاروخ "ميتيس" بحجمه الصغير، فطوله لا يتعدى 80 سنتمترا ويبلغ وزنه 6.3 كيلوغرام ما يجعل نقله في أي منطقة أمرا سهلا.

وبإمكان المقاتل المتسلح بهذا السلاح أن يصل إلى أي موقع وسط الجبال، مثلا، ليتصدى لدبابات العدو وآلياته المدرعة الأخرى بنجاح.

ويقدر صاروخ "ميتيس" على إصابة الدبابة التي تبعد 1000 متر عن الرامي، ويستطيع أن يخرق درعاً تبلغ سماكته 550 مليمترا.

ووفق معلومات منشورة على شبكة الإنترنت، تغلبت صواريخ "ميتيس" في اليمن على دبابات أمريكية وفرنسية الصنع من طراز М-60А3 و АМХ-30.