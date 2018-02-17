روسيا تمنع بدء هذا الهجوم

أشارت معلومات إلى احتمال تحوّل العملية العسكرية التي يواصلها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتين شعبيتين أعلنهما سكان منطقة دونباس من رافضي الانقلاب الذي أطاح في عام 2014 بالحكومة الشرعية في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى عملية هجومية معاكسة.

وأعلن المراسل العسكري سيميون بيغوف عبر تلفزيون "روسيا 24" أن المقاتلين من أبناء المدن والبلدات التي احتلتها قوات تابعة لِمَن وصلوا إلى السلطة في كييف عن طريق الانقلاب، "تعتريهم رغبة عارمة باسترداد أراضيهم".

© Sputnik. Andrey Stenin اعترافات خطيرة من قناصي ساحة "ميدان" الأوكرانية

وليس هذا فقط، بل يستطيعون الوصول إلى كييف وهم يملكون وسائط الهجوم المناسبة. ذلك أن دونباس تشهد إنشاء صناعة الأسلحة الصاروخية الدقيقة التصويب كما ذكر المراسل العسكري.

ولا مانع من تحقيق رغبتهم، كما أشار إلى ذلك المراسل العسكري، لو لم تر روسيا التي يحترمون رأيها أنه من الضروري أن تلتزم جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بـ"اتفاقات مينسك" التي لا تتضمن الحل العسكري للصراع الدائر في أوكرانيا.