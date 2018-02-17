روسيا تمنع بدء هذا الهجوم

وأعلن المراسل العسكري سيميون بيغوف عبر تلفزيون "روسيا 24" أن المقاتلين من أبناء المدن والبلدات التي احتلتها قوات تابعة لِمَن وصلوا إلى السلطة في كييف عن طريق الانقلاب، "تعتريهم رغبة عارمة باسترداد أراضيهم".
وليس هذا فقط، بل يستطيعون الوصول إلى كييف وهم يملكون وسائط الهجوم المناسبة. ذلك أن دونباس تشهد إنشاء صناعة الأسلحة الصاروخية الدقيقة التصويب كما ذكر المراسل العسكري.
ولا مانع من تحقيق رغبتهم، كما أشار إلى ذلك المراسل العسكري، لو لم تر روسيا التي يحترمون رأيها أنه من الضروري أن تلتزم جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان بـ"اتفاقات مينسك" التي لا تتضمن الحل العسكري للصراع الدائر في أوكرانيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)