مقاتلات "سو-35" تجبر "منتهك" المجال الجوي الروسي على الهبوط

أعلنت إدارة الإعلام التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، يوم السبت 17 شباط/فبراير، عن إجراء مناورات ليلية ونهارية في مطار بيسوفيتس في كاريليا الروسية، بهدف إجبار "منتهكي" المجال الجوي الروسي على الهبوط.

© AFP 2018/ Ed Jones "سو-25" تصبح منيعة أمام صواريخ الدفاع الجوي

ووفقا لسيناريو المناورات، فكان على الطيارين التحليق فور اكتشاف منتهك المجال الجوي الروسي. وقد ارتفعت إلى الجو طواقم أكثر من 25 مقاتلة من طراز " سو-35 " ومروحيات من طراز " مي-8 ". إلا أن "العدو" رفض الامتثال لأوامر الهبوط. ثم أجرى الطيارون مناورات خاصة، تمنع الخصم من التحرك وأبدوا استعدادهم للقتال.

وبعد ذلك هبط "العدو" وتم احتجاز الطاقم على الفور من قبل جنود وحدة مكافحة الإرهاب.

وستجري المناورات القادمة في المنطقة العسكرية الغربية، في آذار/مارس، في منطقة بحيرة لادوغا. وسيتم، بالإضافة إلى كاريليا، إشراك الطيارين من تشكيلات الطيران الأخرى، مثل كالينيغراد ولينينغراد وكورسك وفورونيج وتفير. وسينفذ طيارو "ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-31بي إم" و"سو-27" مناورات المعركة الجوية مع العدو. وسيشارك في المناورات نحو 100 طائرة.