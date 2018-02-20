أحدث نسخ دبابة "تي-72" تنال ترحيب السوريين

وأعلِن عن ظهور دبابات "تي-72بي3" في سوريا، في مارس/آذار 2017، حين رصدت مشاركة دبابات من هذا الطراز في عملية تحرير مدينة تدمر من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأفادت تقارير نُشرت، في وقت لاحق، بأن دبابات "تي-72بي3" لقيت ترحيب العسكريين السوريين. ونال جهاز تصويب أسلحتها (سوسنا-أو) النصيب الأكبر من الترحيب. ذلك أن هذا الجهاز يتيح للدبابة إصابة الأهداف في النهار والليل على نحو سواء.

ونال جهاز آخر أيضا هو آلة تعقب وتتبع الأهداف، نصيبا كبيرا من الإشادة كونها تعزز دقة إصابة الأهداف بقذائف مدفع الدبابة وتُسهِّل توجيه الصواريخ الموجهة.

وأصبحت دبابة "تي-72بي3" أول دبابة من دبابات الجيش العربي السوري تستخدم صاروخ "ريفليكس" البالغ مداه 5 كيلومترات.

وتوجد دبابات "تي-72بي3" بحوزة وحدات النخبة في الجيش العربي السوري كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".