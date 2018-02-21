مجلس الاتحاد الروسي: الصناعة العسكرية الروسية لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، يفغيني سيريبريننكوف، أن الصناعة العسكرية الروسية لم تتضرر بشكل مباشر من العقوبات الأمريكية، على العكس تماما فقد زاد حجم الطلب والحجوزات على الأسلحة الروسية.

وكان ممثل وزارة الخارجية الأمريكية هيثرو ناويرت صرح، في وقت سابق، بأن العقوبات التي فرضت على روسيا أدت إلى خسارة روسيا ما يعادل 3 مليارات دولار من صناعتها العسكرية.

من جهته أعلن سيريبريننكوف أن حجم الطلب على المنتجات العسكرية الروسية قد شهد نموا ملحوظا وهو اليوم أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات "روسوبورون إكسبورت".

وأضاف: "إن العقوبات يمكن أن تسبب بعض المشاكل على الصناعة العسكرية الروسية، ولكن في الوقت نفسه كان هناك عدد من الطلبات ومنها طلب بتوريد "S-400" إلى تركيا

فضلا عن العقود الحالية مع عدد من البلدان ولاسيما الهند والصين وإندونيسيا وميانمار".

وتحدث عن نجاح الأسلحة الروسية المستخدمة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها.