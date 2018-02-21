مجلس الاتحاد الروسي: الصناعة العسكرية الروسية لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية

من جهته أعلن سيريبريننكوف أن حجم الطلب على المنتجات العسكرية الروسية قد شهد نموا ملحوظا وهو اليوم أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات "روسوبورون إكسبورت".
وأضاف: "إن العقوبات يمكن أن تسبب بعض المشاكل على الصناعة العسكرية الروسية، ولكن في الوقت نفسه كان هناك عدد من الطلبات ومنها طلب بتوريد "S-400" إلى تركيا
فضلا عن العقود الحالية مع عدد من البلدان ولاسيما الهند والصين وإندونيسيا وميانمار".
وتحدث عن نجاح الأسلحة الروسية المستخدمة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها.
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