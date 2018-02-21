صواريخ "نودول" تحمي سماء موسكو

ستحصل منظومة الدفاع الصاروخي، التي تغطي موسكو هذا العام على إضافة مهمة.

إذ ستبدأ صواريخ 53تي6إم " نودول " بحماية سماء موسكو. وتتمكن هذه الصواريخ من اعتراض الرؤوس الحربية النووية والطائرات المتقدمة الأسرع من الصوت في الفضاء القريب والستراتوسفير. ومن الجدير بالذكر أن التقنيات الحديثة، التي تمكن من استخدام الرؤوس الحربية التقليدية بدلا من النووية في المناطق المكتظة بالسكان أمر بالغ الأهمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ ستنشر في ريف موسكو قبل نهاية العام. وقد صممت الصواريخ الجديدة لتنفيذ مهام الدفاع الصاروخي والفضائي عن العاصمة الروسية والمنطقة الصناعية المركزية.

وأعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق، عن الاختبارات الناجحة لصواريخ "نودول" في حقل الرمي ساري شاغان في كازاخستان.

وتعتبر "نودول" نموذجا محدثا من النظام المضاد للصواريخ 53تي6 في الثمانينيات. وتتألف من صاروخ ثنائي تعمل على الوقود الصلب ويتم حفظها في أسطوانة محكمة الإغلاق. ويتم تثبيتها في منجم خاص. وقد تمكن المختصون من تحديث الحشوة الإلكترونية وإحياء الإنتاج. وكان لابد من إيجاد بديل للمكونات المنتجة في الجمهوريات السوفييتية السابقة.