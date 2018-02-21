المدافع الصاروخية "مستا-بي" تظهر بالقرب من دمشق

© Sputnik. Igor Russak فيديو... راجمة صواريخ تقصف مواقع المسلحين في ريف دمشق

وقد تم نشر هذه القوات النخبة في محيط خط الجبهة. والجزء المادي في حالة ممتازة وليس هناك أي نقص في الذخيرة. والجيش مستعد لقصف مواقع العصابات التي ترهب المدنيين.

وتم استخدام هذه المدافع في معركة محافظة إدلب، ولكن الأمر استغرق فترة زمنية قصيرة لإعادة نشر المدافع في العاصمة السورية.

وتتواجد "مستا-بي" الروسية لدى القوات السورية منذ أكثر من سنة، ولكن الصور تبين أن هذه الكتيبة المدفعية تملك أيضا "إم-30" بعيار 122. ووفقا للتقارير، فإن الجيش السوري بدأ بالحصول عليها في الخمسينيات. وقد استخدمت هذه المدافع في كل الحروب والصراعات التي شارك فيها الجيش السوري.

كما سيتم استخدام "غفوزديكا" بعيار 122 ملم و"اكاتسيا" بعيار 152 ملم ومدافع "إم-46" بعيار 130 ملم ومدافع "دي-30" بعيار 122 وراجمة الصواريخ "غراد" و"سميرتش" وأقوى مدافع هاون في العالم "إم-240" بعيار 240.

#Syria Here are the artillery tigers with the blaze of the lava of our cannons burning terrorism in east ghouta and what's coming is greater

A morning of victories for you oh levant, a morning of victories oh heroes#Tiger_Forces #Tigers_Men #SAA #SyrianArmy #Damascus pic.twitter.com/UZPVTeTp7O — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) February 20, 2018

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