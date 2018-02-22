غواصة ديزل روسية ترعب الأسطول الأمريكي (فيديو وصور)

تمتلك روسيا أسطولا عسكريا ضخما يضم مئات القطع البحرية، بينها غواصات نووية وأخرى غير نووية أبرزها غواصة الديزل الكهربائية "آمور - 1650".

© Sputnik. The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Service سفن الأسطول الشمالي تكتشف غواصة في بحر بارنتس

ذكر موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي أن غواصة "آمور — 1650" تعد إحدى غواصات الجيل الجديد من غواصات الديزل الروسية، التي تم تصميمها لمواجهة سفن السطح المعادية وتدميرها، إضافة إلى قيامها بمهام الاستطلاع في أي مكان في العالم.

وتحمل الغواصة الروسية نظام "سونار" متطور يمكنه كشف الأهداف المعادية، إضافة إلى أنها تعمل بمحركات أقل ضجيجا مما يجعل إمكانية اكتشافها أكثر صعوبة.

وتتسلح الغواصة "آمور" بـ6 طوربيدات، و18 صاروخ كاليبر 533 مم، إضافة إلى صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى طوربيدات المياه العميقة والألغام البحرية.

ويمكن للغواصة الروسية أن تنفذ ضربات ضد أهداف أرضية في عمق أراضي الأعداء، ويمكنها أن تبقى تحت سطح البحر مدة 20 يوما.

ووفقا للموقع فإن حجم إزاحة الغواصة يصل إلى 1765 طنا، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 21 عقدة، ويمكنها أن تبحر على عمق 300 متر، ويمكنها أن تقطع مسافة 6 آلاف ميل بحري، ويبلغ طول الغواصة إلى 66.8.