غواصة ديزل روسية ترعب الأسطول الأمريكي (فيديو وصور)

وتحمل الغواصة الروسية نظام "سونار" متطور يمكنه كشف الأهداف المعادية، إضافة إلى أنها تعمل بمحركات أقل ضجيجا مما يجعل إمكانية اكتشافها أكثر صعوبة.
وتتسلح الغواصة "آمور" بـ6 طوربيدات، و18 صاروخ كاليبر 533 مم، إضافة إلى صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى طوربيدات المياه العميقة والألغام البحرية.
ويمكن للغواصة الروسية أن تنفذ ضربات ضد أهداف أرضية في عمق أراضي الأعداء، ويمكنها أن تبقى تحت سطح البحر مدة 20 يوما.
#Rusia presentará en #Brasil un submarino de clase #Amur1650 https://t.co/XmpNKzUQdZ pic.twitter.com/sjpzJR0eWR— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 3, 2017
ووفقا للموقع فإن حجم إزاحة الغواصة يصل إلى 1765 طنا، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 21 عقدة، ويمكنها أن تبحر على عمق 300 متر، ويمكنها أن تقطع مسافة 6 آلاف ميل بحري، ويبلغ طول الغواصة إلى 66.8.
TYPE 214 SUB VS AMUR 1650 SUB A Layman's analysis https://t.co/CmHl357VD5 pic.twitter.com/C0BRa0gPVz— Indian Defence (@defence_in) March 11, 2017
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