"إيل - 76"... طائرة نقل عسكري متعددة المهام (فيديو وصور)

وتصلح الطائرات لتنفيذ عمليات الإنزال المظلي لجنود المظلات، وتمتلك أنظمة ملاحة متكاملة تمكنها من الطيران فوق جميع المناطق الجغرافية أيا كانت الظروف الجوية المحيطة بها.
وأقصى وزن للطائرة عند الإقلاع يصل إلى 210 أطنان، بينما يصل وزنها عند الهبوط إلى 170 طنا، ويمكنها أن تحمل معدات وأفراد بوزن إجمالي يصل إلى 60 طنا، ويوجد داخل الطائرة مساحة تخزين أبعادها (24.5*3.45*3.4 مترا)، ويصل حجم العتاد الذي يمكن أن تحمله إلى 321 مترا مكعبا.
تتراوح سرعة الطائرة بين 750 إلى 800 كم في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 12.2 كم.
IL-76MD-90A RF-78654, Tver (UUEM), January 2018. (c) N.Belyakov #RuAF #avgeek pic.twitter.com/FSkfTn2ho3— Max Grishin (@GrishinMax) February 1, 2018
والمدى الذي يمكن أن تقطعه الطائرة من دون إعادة التزود بالوقود يتراوح بين 4 إلى 10 آلاف كم، وفقا لوزن حمولتها.
Ilyushin released a video of the Il-78M-90A prototype's maiden flight (Jan 25). The tanker is based on the Il-76MD-90A military transport aircraft. #Il76 #Il78 #avgeek— Guy Plopsky (@GuyPlopsky) January 26, 2018
HD video link: https://t.co/9x8fQimkem pic.twitter.com/OA7zvh01ST
ويمكن للطائرة أن تهبط على مدارج أو أرض مستوية يصل طولها إلى 960 مترا، بينما تحتاج إلى مسافة 1540 مترا للإقلاع.
Il-76MD-90A初号機 78650。機首に追加された電子光学ターレットが目新しい。2021年までに39機を調達するらしい。 pic.twitter.com/Wp1Z4xUd5H— 915 (@umaibow_915) January 30, 2018
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