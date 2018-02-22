"إيل - 76"... طائرة نقل عسكري متعددة المهام (فيديو وصور)

تنتج روسيا طائرات حربية تضم مقاتلات وقاذفات ومروحيات، إضافة إلى طائرات النقل العسكري، من بينها طائرة "إيل - 76 إم دي"، التي يمكنها أن تهبط خارج مدارج الطائرات.

أورد موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي مواصفات الطائرة التي تحمل اسم كودي "إيل — 76 إم دي — 90 إيه"، مشيرا إلى أنها طائرة متعددة المهام يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.

وتصلح الطائرات لتنفيذ عمليات الإنزال المظلي لجنود المظلات، وتمتلك أنظمة ملاحة متكاملة تمكنها من الطيران فوق جميع المناطق الجغرافية أيا كانت الظروف الجوية المحيطة بها.

وأقصى وزن للطائرة عند الإقلاع يصل إلى 210 أطنان، بينما يصل وزنها عند الهبوط إلى 170 طنا، ويمكنها أن تحمل معدات وأفراد بوزن إجمالي يصل إلى 60 طنا، ويوجد داخل الطائرة مساحة تخزين أبعادها (24.5*3.45*3.4 مترا)، ويصل حجم العتاد الذي يمكن أن تحمله إلى 321 مترا مكعبا.

تتراوح سرعة الطائرة بين 750 إلى 800 كم في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 12.2 كم.

والمدى الذي يمكن أن تقطعه الطائرة من دون إعادة التزود بالوقود يتراوح بين 4 إلى 10 آلاف كم، وفقا لوزن حمولتها.

Ilyushin released a video of the Il-78M-90A prototype's maiden flight (Jan 25). The tanker is based on the Il-76MD-90A military transport aircraft. #Il76 #Il78 #avgeek



HD video link: https://t.co/9x8fQimkem pic.twitter.com/OA7zvh01ST — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) January 26, 2018

ويمكن للطائرة أن تهبط على مدارج أو أرض مستوية يصل طولها إلى 960 مترا، بينما تحتاج إلى مسافة 1540 مترا للإقلاع.