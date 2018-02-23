خبير عسكري يكشف مميزات المقاتلة "سو-57" الجديدة

كشف الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، اليوم الجمعة لموقع "برافدا" الروسي مزايا المقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس "سو-57".

وقال موراخوفسكي إن "هذهالجديدة التي تعد من الجيل الخامس تتمتع بمميزات استثنائية ومن بينها أنها غير مرئية لرادارات الطائرات الجوية، كما أنها مجهزة بأحدث الأسلحة التي يتم تركيبها في داخل جسم الطائرة". هذه الميزة الأخيرة تساعد على تقليل من استهلاك الوقود وتزيد من سرعة الطائرة نتيجة إخفاء الأسلحة التي تصطدم بالهواء الذي يؤثر على سرعة الطائرة ومسارها.

وأضاف موراخوفسكي "كما تتمتع المقاتلة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وتتكامل بين نظام التحكم الآلي واليدوي، بالإضافة إلى نظام الردار الحديث الذي لا مثيل له في العالم حاليا".

وأشار موراخوفسكي إلى أن المقاتلة الروسية الجديدة ستستخدم للارتفاعات المتوسطة وبالتالي مع السرعة المتميزة سيكون هناك صعوبة كبيرة أمام الدفاعات والمضادات الأرضية لإصابتها.