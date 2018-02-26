الكشف عن حاملة الطائرات الروسية الجديدة

The Russian Fleet Information Service "الأميرال كوزنيتسوف" يضحك على أساطيل الناتو

وقال رئيس معهد بحوث بناء السفن التابع لوزارة الدفاع الروسية نيكولاي ماكسيموف لقناة "زفيزدا" الروسية إن المجمع يتضمن حاملة الطائرات والجناح الجوي ونظام القاعدة. ويتكون نظام الإطلاق في السفينة من منصة الإطلاق وجهاز التسارع. وتبلغ مساحة سطح الطيران ضعفي المساحة لدى " الأميرال كوزنيتسوف ".

وستكون السفينة قادرة على استقبال الطائرات الدورية البعيدة المدى. وسيضم جناحها الجوي مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخصائص تنطبق على حاملة الطائرات "شتورم". وستحمل السفينة نحو 90 طائرة ومروحية، بينما تحمل "الأميرال كوزنيتسوف" 50 طائرة.

ووفقا للمشروع، فإن طول حاملة الطائرات يشكل 330 مترا وعرضها 40 مترا. وتشكل حمولة السفينة 100 ألف طن. وستجهز بمحطة الطاقة النووية "ريتم-2000"، التي سيتم اختبارها أولا على كاسحة الجليد من الجيل الجديد "أركتيكا".

وتم تطوير مشروع "شتورم" من قبل مركز الأبحاث الحكومي كريلوف في سانت بطرسبورغ. وتم عرض نموذج السفينة للمرة الأولى في منتدى "الجيش-2015". وأعلن نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف بعد عام من ذلك، عن إمكانية إبرام عقد بناء حاملة الطائرات في عام 2025. ووفقا للخبراء فإن عملية بناء السفينة ستستغرق 8-9 سنوات.