سادس أقوى جيش في العالم لا يملك سوى 246 دبابة فقط

تعد الدبابات إحدى أهم الأسلحة، التي تعتمد عليها الجيوش لتحقيق النصر العسكري في الحروب الحديثة، لكن جيوش بعض الدول العظمى تعتمد على قواتها الجوية في تحقيق نصر خاطف من الجو دون خوض معارك برية.

ويمثل الجيش البريطاني، واحدا من جيوش الدول العظمى، الذي لا يوجد فيها سوى 249 دبابة فقط، بحسب موقع " غلوبال فير بور " الأمريكي.

ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 6 بين أقوى جيوش العالم، على قائمة تضم أقوى 133 جيشا في العالم، ويتجاوز عدد جنوده 232 ألف جندي بينهم 81 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ويملك الجيش البريطاني 856 طائرة حربية متنوعة، بينها 88 مقاتلة حربية، و168 طائرة هجومية، إضافة إلى المروحيات الهجومية وطائرات التدريب والنقل العسكري.

Since 1945 all British tanks have been equipped with tea making facilities. pic.twitter.com/8FFL1bMjOm — Museum Facts (@Museum_Facts) February 18, 2018

ويتكون الأسطول البريطاني من 76 سفينة بينها حاملتي طائرات، 13 فرقاطة، و6 مدمرات، و11 غواصة، و4 سفن دورية، إضافة إلى 15 كاسحة ألغام.

British troops take their tanks out https://t.co/n3VjmIjz8l — Kleeneze Diary MLM (@Ray_Whittaker) February 13, 2018

وتبلغ ميزانية الدفاع البريطانية 45 مليار دولار.