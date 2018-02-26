سادس أقوى جيش في العالم لا يملك سوى 246 دبابة فقط

ويحتل الجيش البريطاني المرتبة رقم 6 بين أقوى جيوش العالم، على قائمة تضم أقوى 133 جيشا في العالم، ويتجاوز عدد جنوده 232 ألف جندي بينهم 81 ألف جندي في قوات الاحتياط.
ويملك الجيش البريطاني 856 طائرة حربية متنوعة، بينها 88 مقاتلة حربية، و168 طائرة هجومية، إضافة إلى المروحيات الهجومية وطائرات التدريب والنقل العسكري.
Since 1945 all British tanks have been equipped with tea making facilities. pic.twitter.com/8FFL1bMjOm— Museum Facts (@Museum_Facts) February 18, 2018
ويتكون الأسطول البريطاني من 76 سفينة بينها حاملتي طائرات، 13 فرقاطة، و6 مدمرات، و11 غواصة، و4 سفن دورية، إضافة إلى 15 كاسحة ألغام.
British troops take their tanks out https://t.co/n3VjmIjz8l— Kleeneze Diary MLM (@Ray_Whittaker) February 13, 2018
وتبلغ ميزانية الدفاع البريطانية 45 مليار دولار.
British troops take their tanks out on patrol in wintry Estonia to show Nato is 'very capable force' in face of Russian threat https://t.co/tR9WviywOI pic.twitter.com/7I1sJGOpW5— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 13, 2018
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