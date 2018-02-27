رصد طائرة استطلاع أمريكية على الحدود الروسية

أفاد مركز الرصد "CivMilAir"، الذي يتتبع حركة الطائرات العسكرية، أنه رصد طائرة استطلاع أمريكية "EP-3 Aries" والطائرة المسيرة الاستراتيجية "RQ-4A Global Hawk"، التي أجرت رحلات استطلاع على الحدود الروسية.

Sputnik رصد طائرات تجسس وطائرات دون طيار أمريكية فوق البحر الأسود

فقد أقلعت طائرة الاستطلاع من القاعدة الجوية في جزيرة كريت، وحلقت قبالة سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار عدة ساعات.

بينما انطلقت الطائرة المسيرة من القاعدة الجوية في جزيرة صقلية. وحلقت قبالة سواحل القرم وكوبان.

وقد تم الكشف عن الطائرات العسكرية الأمريكية مرارا بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية العام. ودعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة في وقت سابق إلى الامتناع عن مثل هذه الطلعات، لكن البنتاغون رد بالرفض.