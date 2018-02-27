تسليم أول طائرة "تو-95إم إس" محدثة لوزارة الدفاع

أعلن مجمع تاغانروغ العلمي التقني للطيران عن الانتهاء من إصلاح وتحديث طائرة "تو-95إم إس" وتسليمها للقوات المسلحة الروسية في شباط/فبراير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع تاغانروغ يعمل على صيانة القاذفات الاستراتيجية " تو-95إم إس " البعيدة المدى للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى الطائرات المضادة للدبابات "تو-142إم" و"تو-142إم زي" و"تو-142إم بي" للقوات البحرية الروسية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن 6 قاذفات استراتيجية ستنضم إلى القوات الروسية بعد التحديث في عام 2018.

وأفادت الأنباء أن قاذفات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" و"تو-95إم إس" تخضع لعمليات التحديث الدورية في الوقت الحالي. وصرح رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف أن الطائرات "تجهز بمحركات أكثر قوة، كما يتم استبدال الكترونيات الطيران بقطع محلية الصنع، بالإضافة إلى توسيع نطاق وسائل الهجوم".

وتعتبر القاذفات الاستراتيجية "تو-95إم إس" و"تو-160" إحدى المكونات الجوية للثالوث النووي. وتستخدم "تو-95إم إس" لضرب الأهداف الهامة في المناطق النائية وفي عمق العمليات العسكرية.