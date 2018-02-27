تسليم أول طائرة "تو-95إم إس" محدثة لوزارة الدفاع

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن 6 قاذفات استراتيجية ستنضم إلى القوات الروسية بعد التحديث في عام 2018.
وأفادت الأنباء أن قاذفات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160" و"تو-95إم إس" تخضع لعمليات التحديث الدورية في الوقت الحالي. وصرح رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف أن الطائرات "تجهز بمحركات أكثر قوة، كما يتم استبدال الكترونيات الطيران بقطع محلية الصنع، بالإضافة إلى توسيع نطاق وسائل الهجوم".
وتعتبر القاذفات الاستراتيجية "تو-95إم إس" و"تو-160" إحدى المكونات الجوية للثالوث النووي. وتستخدم "تو-95إم إس" لضرب الأهداف الهامة في المناطق النائية وفي عمق العمليات العسكرية.
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