"أوراغان" يهاجم الإرهابيين في سوريا

ويستعين الجيش السوري براجمات الصواريخ "أوراغان" في جبهات القتال الرئيسية كما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

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وقيل قبل بدء أحداث الحرب في سوريا إن القوات المسلحة السورية تمتلك 36 راجمة صواريخ "أوراغان"، لكنها لم تُرصد في ميادين القتال للمرة الأولى إلا في بداية عام 2015.

وتطلق راجمة "أوراغان" قذائفها الصاروخية عيار 220 ملم التي تزن الواحدة منها 280 كيلوغراما، من 16 ماسورة، وتستطيع أن تدمر هدفا يبعد عنها أكثر من 35 كيلومترا. وتغطي الراجمة بقذائفها الصاروخية مساحة 426000 متر مربع.

وتوضع راجمة الصواريخ "أوراغان" على سيارة "زيل-135إل إم" التي تستطيع أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 65 كيلومترا في الساعة. ويقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص.