تزويد "سو-57" بسطح خارجي ذكي

زودت المقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس بسطح خارجي ذكي. فقد تم تركيب الرادار إن036 "بيلكا" على سطح الطائرة الخارجي، وليس فقط في مقدمة هيكلها.

سبوتنيك - ويرى الخبراء أن ذلك سيمنح المقاتلة قدرات أكبر. إذ ستسمح الرادارات بمراقبة المجال حول الطائرة بشكل دائري، وسيتمكن الطيار من رؤية الخطر، حتى في حال المهاجمة من الخلف، في الوقت المناسب.

ويتم عادة تثبيت هوائيات الرادار في مقدمة المقاتلة في حجرات خاصة من مواد شفافة أمام ترددات الراديو. وتسمح هذه الطريقة بالرؤية 180 درجة تقريبا، ولا يمكن لهذا الرادار كشف العدو الذي يهاجم من الخلف.

وأكد معهد البحث العلمي لبناء الآلات باسم تيخوميروف على اجتياز المقاتلة المحدثة لاختبارات الطيران. وسيسمح الرادار الجديد بتفوق الطائرة الروسية على أي خصم، بما في ذلك مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية "إف-22" و"إف-35".

وأشار مدير المعهد يوري بيلي إلى أن المختصين تمكنوا من تقييم عيوب النماذج السابقة واستخدام آخر الانجازات العلمية.

وسيتم في المقاتلة المحدثة تغيير الهوائي التقليدي بهوائي شبكي، يبعث ويستقبل الإشارات. وقد تم تثبيت مثل هذا النظام في مقدمة "سو-57" واثنان بالقرب من الجناحين. وسيحتوي هيكل الطائرة على 6 رادارات. وتعمل الهوائيات في نطاقات مختلفة.

وتتميز الردارات الجديدة بزيادة مدى الرؤية والحصول على صورة أدق للأهداف الجوية والبرية. كما أنها محمية من التشويش، لذلك يمكن استخدامها للبحث والكشف عن الأهداف الجوية والبرية واستخدام الأسلحة والملاحة ورسم الخرائط.

وقد صنعت مقاتلات "سو-57" على أساس "تي-50". وحلقت للمرة الأولى يوم 29 كانون الثاني/ يناير من عام 2010. واستمرت اختبارات التحليق والرادار منذ عام 2012. ومن المتوقع أن تحل مقاتلات "سو-57" محل "سو-27" في القوات الروسية بدءا من عام 2019.