نشر فيديو إطلاق "إسكندر-إم"

جرى إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية.

© Sputnik. Dmitry Korobeynikov كيف ستساعد منظومة "إسكندر" الروسية على الحوار مع الناتو

وقد تم اختيار هدف يحاكي مركز قيادة العدو الافتراضي. وجاء في تقرير المنطقة العسكرية الغربية أن الهدف أصيب بدقة عالية. وتم تقييم إجراءات الجنود أثناء الاستعداد للإطلاق ونتائج ضرب الهدف بالممتازة.

ومن الجدير بالذكر أن حقل كابوستين يار شهد، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، مراسم تسليم منظومة الصواريخ "إسكندر-إم" لعناصر مجمع الصواريخ في المنطقة العسكرية الغربية، بالإضافة إلى العشرات من قاذفات الصواريخ. وبعد ذلك، بدأ الجنود بالتدرب على منظومة الصواريخ الجديدة.

وسيتم الآن نقل العناصر والمعدات الجديدة باستخدام السكك الحديدية إلى موقع النشر الدائم.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، عن تطوير صواريخ جديدة لمنظومة "إسكندر-إم".

وقد بدأ صنع منظومة الصواريخ "إسكندر-إم" في عام 1988. ويبلغ مدى صواريخها من 50 إلى 500 كم. ويمكن استخدامها لاستخدامها لاستهداف منظومات الدفاع الجوي والصاروخي ومراكز القيادة والاتصالات والطائرات والمروحيات في المطارات ومرافق البنية التحتية الرئيسية وتركيزات القوات والمعدات والسفن.