تسريب معلومات لأمريكا حول "سارمات" منذ 2007

صرح مصدر عسكري روسي بأن معلومات حول منظومة الصواريخ "سارمات" قد تم تسريبها في عام 2007، بشكل متعمد لتكون بمثابة رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

© Photo/ Ministry fo Defence بعض نماذج منظومة "سارمات" الصاروخية تدخل الخدمة في أقرب وقت

وتتوخى الرسالة إبلاغ واشنطن بأن نظامها الدفاعي الصاروخي الذي أعلنت أنها ستبدأ العمل عليه، لن يقف بوجه هذه المنظومة.

وتابع قائلا بأنه تم تطوير صواريخ "كروز" بروؤس نووية بشكل سري في الوقت نفسه.

وأكد المصدر بأن منظومة "سارمات" قد اجتازت جميع الاختبارات بنجاح لتصبح منظومة متكاملة، لتحل مكان المنظومة القديمة "فويفود" التي تعود لفترة الاتحاد السوفيتي.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه لا يوجد حدود معينة لمداها، ويمكن إطلاقها من القطبين الشمالي والجنوبي.