مدرعات محصنة جدا تخوض معركة الغوطة الشرقية

ويُعتقد أن مركبات المشاة القتالية المحصنة جدا التي تستعين بها القوات السورية في الغوطة الشرقية تابعة للواء الحرس الجمهوري 105 إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري.

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وتم تحصينها من خلال تركيب دروع إضافية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن السوريين اختبروا هذه الدروع أولا على دبابات "تي-72إم1". وأظهر الاختبار أنها تقلل فعالية القذائف الصاروخية المضادة للدبابات إلى حد كبير. وعلى سبيل المثال تحملت إحدى الدبابات من طراز "تي-72" الإصابة بصاروخ "ميتيس".

ثم تم تحصين مدرعات "بي إم بي 1" ومدافع "شيلكا" الذاتية الحركة بتركيب الدروع الإضافية.

وبالإضافة إلى الدروع الإضافية حصلت العربة التي تظهر في الصورة والتي تحتوي أصلا على مدفع عيار 73 ملم، على البرج المدرع الدوار المزود بمدفع سريع عيار 23 ملم.

ويجد خبراء عسكريون هذا التعديل أفضل تعديل أجراه السوريون على العربات المدرعة.