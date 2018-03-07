إعلام صيني: فليخاف الناتو من هذا النظام

استرعى اختبار أجرته قوات الصواريخ الروسية في أحد ميادين الرماية التابعة للجيش الروسي، انتباه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وقال موقع إخباري صيني إن قدرات نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي الروسي المعروف باسم "إسكندر" والذي يقدر على تدمير هدف محدد يبعد 500 كيلومتر، تُخيف قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشهد موقع "كابوستين يار" في مقاطعة أستراخان والذي يختبر الجيش الروسي فيه أسلحته، شهد في يوم 5 مارس/آذار 2018، تجربة ناجحة لصاروخ متطور من نوع "إسكندر" الذي أصاب هدفا يبعد 100 كيلومتر عن منصة إطلاق الصاروخ.

وقال الموقع الصيني إن تلك التجربة كشفت أن الجيش الروسي يحقق نجاحا باهرا.

وأشار الموقع إلى أن التمرين الذي أجرته قوات الصواريخ الروسية في موقع "كابوستين يار" والذي تضمَّن إطلاق صاروخ "إسكندر إم"، استرعى انتباه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وذكر الموقع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نبّه في كلمته أمام أعضاء البرلمان الروسي إلى أن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي الاعتداء على أحد، لافتا إلى أن القوة العسكرية الروسية تشكل ضمانة يُعتمد عليها لحفظ السلام الدولي.