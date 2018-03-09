مواصفات غواصة الإنقاذ الروسية "بيستر" (فيديو وصور)

ويطلق على الغواصة "المشروع 18270" ويمكنها تنفيذ مهام الفحص والبحث عن ضحايا وحطام الغواصات الغارقة، ويمكن لغواصة الإنقاذ الروسية أن تحمل 18 شخصا، أو رفع حطام وزنه يصل إلى 1.5 طن.
ويمكن إطلاق تلك الغواصة من على متن السفن أو الغواصات، ويصل وزنها إلى 36 طن تزيد إلى 39 طن بكامل حمولتها.
طول الغواصة 10.8 مترا، وأقصى عرض لها يصل إلى 3.2 مترا، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 3 عقدة، ومداها يتجاوز 16 كم.
https://t.co/dPvu3OFNXW 2019 #RussianNavy Northern Fleet will receive an upgraded rescue deep-sea vehicle project 18270 "Bester." Currently being upgraded in St. Petersburg#кораблестроение #shipbuilding #SAR #submarine https://t.co/rdoOqFWCwo— LeDahu ن (@LepontDahu) January 30, 2018
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