مواصفات غواصة الإنقاذ الروسية "بيستر" (فيديو وصور)

تنتج روسيا غواصة الإنقاذ المأهولة "بيستر"، التي يمكنها الإبحار على عمق 800 مترا تحت سطح البحر.

وتشارك الغواصة في عمليات الإنقاذ البحري والأبحاث العلمية في أعماق البحار، وتتميز بقدرة تحمل عالية لأن هيكلها مصنوع من سبائك التيتانيوم، بحسب موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي.

ويطلق على الغواصة "المشروع 18270" ويمكنها تنفيذ مهام الفحص والبحث عن ضحايا وحطام الغواصات الغارقة، ويمكن لغواصة الإنقاذ الروسية أن تحمل 18 شخصا، أو رفع حطام وزنه يصل إلى 1.5 طن.

ويمكن إطلاق تلك الغواصة من على متن السفن أو الغواصات، ويصل وزنها إلى 36 طن تزيد إلى 39 طن بكامل حمولتها.

طول الغواصة 10.8 مترا، وأقصى عرض لها يصل إلى 3.2 مترا، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 3 عقدة، ومداها يتجاوز 16 كم.