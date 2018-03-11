شاهد... إطلاق صاروخ "كينجال" الروسي الخارق للصوت

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية تدريبا قتاليا عمليا بإطلاق صاروخ خارق للصوت عالي الدقة من الأنظمة الصاروخية نوع "كينجال" (الخنجر)، وتم الإطلاق بشكل طبيعي، وقد أصاب الصاروخ الهدف المعين في الموقع.

وجاء في بيان الوزارة "نفذ طاقم "ميغ-31" من القوات الجوية —الفضائية تدريبا عمليا قتاليا بإطلاق صاروخ خارق للصوت عالي الدقة من الأنظمة الصاروخية نوع "كينجال" في المنطقة المحددة".

وأضاف البيان، "أقلعت المقاتلة الاعتراضية من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية في إطار تنفيذ مناوبة تجريبية-قتالية. وتم الإطلاق بشكل طبيعي، وقد أصاب الصاروخ الخارق للصوت الهدف المعين في الموقع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه بفضل خصائص الطيران-الفنية العالية للطائرة "ميغ-31" ودقة الصاروخ البالستي الخارق للصوت، فإن الأنظمة الصاروخية من طراز "كينجال"، لا يوجد لها مثيل في العالم.

وأكدت الوزارة "منذ بداية العام الجاري، وفقا لخطة التدريب القتالي نفذت طواقم منظومة الطائرات، التي تقوم بمهام تجريبية-قتالية أكثر من 250 طلعة، وتم إعداد طواقم الطيران للتأقلم على القتال بشكل كامل في الليل والنهار ومختلف الظروف الجوية الصعبة".

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز منظومة الدرع الصاروخية والدفاع الجوي.