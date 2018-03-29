روسيا تأمل بتوقيع عقد لتوريد منظومة "إس – 400" إلى الهند هذا العام

أعلن نائب مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تأمل بتوقيع عقد لتوريد "إس – 400" إلى الهند، هذا العام.

يريفان — سبوتنيك. وقال دروجكوف للصحفيين، في أطار معرض "ارم تيك — 2018"، وردا على سؤال ما إذا كان سيوقع العقد خلال هذا العام، بأن: "يجري هناك عمل مرتبط بتوقيع العقد. القرار اليوم عند الجانب الهندي، ونحن ننتظر ونأمل".

وتعتبر منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" أو (نشوة انتصار) أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد، وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.