معنويات العدو تنهار أمام راجمات الصواريخ السورية

من أهم خواص العمليات القتالية في سوريا أن قوات الجيش السوري والقوات الرديفة له تستخدم راجمات الصواريخ من صنع محلي على نطاق واسع.

ويُستعان بها الآن خلال عملية تحرير مخيم اليرموك من الإرهابيين.

ويتبين من الصور المنشورة على شبكة الإنترنت أن راجمات "جولان" (Golan) من مختلف الأعيرة تتعامل هناك مع الإرهابيين وهي موضوعة على السيارات والشاحنات والدبابات.

والمثير للاهتمام أن بعضها وُضعت على سيارات "سادكو" الروسية الصنع.

وتنطلق القذائف الصاروخية من سيارة "سادكو" السورية من 3 أسطوانات أو مواسير.

ويتبين من الصور أن القذائف الصاروخية التي تنطلق من سيارات "سادكو" السورية تحمل المزيد من المتفجرات.

ويشار إلى أن استخدام مثل هذا السلاح يتسبب في انهيار معنويات العدو.