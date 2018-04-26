البنتاغون يشتكي من أنظمة الحرب الإلكترونية لدى "العدو" في سوريا

أعلن رئيس قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأمريكية توني توماس خلال مؤتمر حول الاستخبارات في تامبا أن "العدو" يشوش أنظمة الطائرات الأمريكية في سوريا.

© Sputnik . الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين دون طيار في منطقة مطار حميميم بسوريا

ولم يحدد توماس أي "عدو" يقصد، لكنه وصف وضع الحرب الإلكترونية في سوريا بـ"الأكثر عدوانية في العالم".

وقال توماس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "العدو يختبرنا كل يوم ويقمع اتصالاتنا ويعطل طائراتنا "آ إس-130".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية نقلت إلى سوريا مروحيات "مي-8" المزودة بوسائل الحرب الإلكترونية. وفي اليوم التالي، بدأت الطائرات تفقد إشارة الـ ،" GPS" عند اقترابها من سوريا.

كما قال مصدر في هيئة الأركان العامة الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية تقوم بتشويش إشارة الـ" GPS" عند اكتشاف الخطر على مسافة نحو 10 كم، وهكذا تمكنت الأنظمة الروسية من اعتراض الطائرات المسيرة بالقرب من قاعدة حميميم.

وأوضح مصدر في مجمع الدفاع الصناعي أن خوارزمية مطورة خاصة لمنظومة "بانتسير" سمحت بصد هجوم الطائرات المسيرة على حميميم. إذ تم تطويرها بعد دراسة الطائرات المسيرة، التي أسقطت أثناء الهجوم على القاعدة في كانون الثاني/يناير من عام 2018.