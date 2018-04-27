سفينة مضادة للغواصات تسقط صاروخا مجنحا في بريموري

أسقطت السفينتين المضادتين للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" و"الأدميرال تريبوتس" التابعتين لأسطول المحيط الهادئ الروسي، صاروخا مجنحا خلال المناورات التكتيكية الثنائية.

© AP Photo / Li Tang الصين تجري مناورات في المحيط الهادي في ظل تصاعد التوتر مع تايوان

وأفادت إدارة الإعلام التابعة للدائرة العسكرية الشرقية أن الطاقمين استخدما منظومة الصواريخ المضادة للطائرات " كينجال ".

ونفذ طاقما السفينتين خلال المناورات مهام صد هجمات عدو مفترض من الجو. فقد اكتشف الطاقمان الهدف وأطلقا النار عليه، عندما دخل إلى مجال الدفاع الجوي للسفن. وتم إسقاط الصاروخ المجنح بنجاح.

كما شارك في المناورات التكتيكية الثنائية في مياه بحر اليابان، يوم الخميس 26 نيسان/ أبريل، الطراد "فارياغ".