"جيش الإسلام" يسلم الجيش السوري دباباته (فيديو)

أفادت معلومات نُشرت في بداية هذا العام بأن الولايات المتحدة الأمريكية اشترت أسلحة الجيش السوفيتي السابق لتسلمها إلى المجموعات المسلحة الإرهابية في سوريا.

وذكرت جريدة "الربيع الروسي" أنه بات معلوما أن بعض ما اشترته الولايات المتحدة من دبابات "تي-72" و"تي-55" ومركبات المشاة القتالية "بي إم بي 1" و"بي إم بي 2" وصلت إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش العربي السوري.

ووصلت هذه المدرعات إلى سوريا في فترة ما بين سبتمبر/أيلول 2017 ومارس/آذار 2018.

وكشفت عن ذلك المجموعة المعروفة باسم "جيش الإسلام" التي اضطرت قبل أيام إلى الانسحاب من قتال الجيش العربي السوري وسلّمته أكثر من 30 دبابة.

وأوضح ممثلو "جيش الإسلام" لمن سألوهم عن مصدر هذه الأسلحة أنهم حصلوا عليها من ممثلي الجيش الأمريكي ليستخدموها ضد الجيش السوري.