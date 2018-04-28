حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه البحر المتوسط

دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" مياه البحر الأبيض المتوسط. وتترأس حاملة الطائرات مجموعة تتكون من عدة سفن، حسبما أفادت بيانات المراقبة الدولية لحركة السفن.

© Sputnik . Sergey Malgavko أربع سفن حربية روسية في طريقها إلى البحر المتوسط

وتشمل مجموعة السفن، حاملة الطائرات " هاري ترومان " و"الطراد الصاروخي "نورماندي" والمدمرة "فورست شيرمان"، بالإضافة إلى الفرقاطة الألمانية "هيسن".

وستنضم 3 مدمرات صاروخية إلى المجموعة في وقت لاحق، حسبما جاء في بيانات الأسطول السادس التشغيلي للقوات البحرية الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن جميع السفن مجهزة بصواريخ مجنحة من طراز "توماهوك".

وتعتبر حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" — السفينة الثامنة من فئة "نيمتز". وتم إنزالها إلى المياه في أيلول/سبمتبر من عام 1996. وتتمركز بشكل دائم في القاعدة البحرية في نورفولك. ويشمل طاقمها 3200 شخص، بالإضافة إلى 2480 شخصا من مجموعة الطيران. وتحمل على متنها 90 طائرة ومروحية.