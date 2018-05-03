مشاة البحرية الأمريكية تستخدم المروحيات الروسية في المناورات

وأفادت صحيفة "MarineTimes" أن القيادة طلبت للمناورات، إما المروحية الهجومية "مي-24" أو مروحية النقل "مي-17".

وذكرت الصحيفة أن "المروحية الهجومية، بفضل حجمها وقدراتها على الطيران وقوتها النارية وقدرات المناورة الوقائية، تشكل تهديدا حقيقيا".

ستقوم المروحيات الروسية بمحاكاة إجراءات الاستطلاع وضرب الأهداف الجوية. وأشار الجيش الأمريكي إلى أن تلك المناورات تهدف إلى التعرف على خصائص الطيران وقدرات طائرات العدو. ومن المخطط أن تحلق كل مروحية حوالي 40 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن "مي-24" مروحية سوفييتية، تم تطويرها من قبل مكتب التصميم ميل، اسمها غير الرسمي "كركوديل" (التمساح). وتم إصدار نحو 3500 مروحية من هذا الطراز. أما مروحية "مي-17" فهي آخر تحديث لمروحية "مي-8". وتستخدم هذه المروحية في أكثر من 20 دولة. وقد تم إصدار 3500 مروحية "مي-17".