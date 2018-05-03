نجاح اختبار قنبلة نووية خارقة للتحصينات الأرضية في الولايات المتحدة

أعلن موقع "Military.com" عن نجاح القوات الجوية الأمريكية في اختبار قنبلة نووية خارقة للتحصينات الأرضية من طراز "بي61-12".

قال نائب رئيس الردع الاستراتيجي وتكامل الأسلحة النووية جاك وينشتاين: "لقد أجرينا 26 اختبارا هندسيا لتصحيح الأخطاء والطيران. والبرنامج يسير على ما يرام".

وستكون القنبلة المحدثة أكثر دقة 5 مرات من سابقاتها "بي61-3" و"بي61-4" و"بي61-7" و"بي61-10".

© AP Photo / خريطة تفاعلية تظهر عواقب الانفجار النووي في أي مكان من العالم

إلا أن الجيش الأمريكي لم يحدد الطائرات، التي تم استخدامها خلال الاختبارات. ووفقا للموقع فإن الأسلحة الجديدة يجب أن تتوافق مع منصات المقاتلات متعددة الأغراض "إف-35" من الجيل الخامس. ومن المتوقع، اعتماد الدفعة الأولى من القنابل في الخدمة بحلول عام 2020.

وتخطط الولايات المتحدة لنشر القنابل الجديدة في القواعد العسكرية في ألمانيا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا وهولندا. ووفقا لتقديرات مكتب ميزانية الكونغرس فإن تحديث القوات النووية التكتيكية خلال 30 عاما سيكلف 25 مليار دولار.