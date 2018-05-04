سلاح يغير قواعد اللعبة العالمية في حوزة روسيا

تمتلك روسيا أسلحة قادرة على تغيير قواعد اللعبة العالمية، حسب مصادر إعلامية غربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في الأول من مارس/آذار 2018، أن روسيا تمتلك أسلحة قوية لا يوجد مثيل لها في باقي العالم.

ويشار إلى أن ما عرضه الرئيس الروسي من أسلحة متطورة هز أعداء روسيا المحتملين، ولكن الرئيس الروسي لم يعلن عن كل الأسلحة القادرة على تغيير قواعد اللعبة العالمية.

يُذكر أن روسيا قطعت في الفترة الأخيرة شوطا كبيرا في صناعة أصناف السلاح الصاروخي حتى أنها حصلت على صواريخ متطورة جدا لا يوجد مثيل للكثير منها في العالم ومنها صاروخ "إكس-32".

وقالت جريدة "ستراتيجيك كلتري" إن حاملات الطائرات الأمريكية ستفاجأ في حالة حدوث نزاع، بوجود صاروخ "إكس-32".

ويستطيع صاروخ "إكس-32" أن يفجر المفاجأة لأن وسائط الدفاع الجوي التي تمتلكها الولايات المتحدة لا تقدر على إسقاطه.

ويصعد صاروخ "إكس-32" بعدما يتم إطلاقه إلى ارتفاع يقارب 40 كيلومترا، ثم ينقضّ على هدف محدد بسرعة هائلة يمكن أن تصل إلى 5400 كيلومتر في الساعة.

ويستطيع صاروخ "إكس-32" أن يحمل رأساً نووياً.

ويرى خبراء الغرب أن هذا السلاح الذي ستحمله قاذفات قنابل متطورة من نوع "تو-22" سيغير قواعد اللعبة في كل مسارح العمليات الحربية.