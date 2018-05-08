بالصور... آليات عسكرية شاركت في الحرب العالمية الثانية تعرض في موسكو

تحتفل روسيا والشعب الروسي في العالم بتاريخ 9 مايو/ أيار من كل عام بعيد "النصر" على النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) التي استمرت منذ عام 1941 وحتى 1945، وهذه الحرب الشرسة غيرت مجرى حياة أمم كاملة.

وتخليداً لذكرى الحرب يجمع متحف الحرب الوطنية العظمى في موسكو آليات سوفييتية شاركت في المعارك التي تركت أثراً في نفس كل فرد من أفراد شعوب الاتحاد السوفييتي السابق.

سبوتنيك قامت بجولة في المتحف، لتخبرنا عن تاريخ بعض تلك الدبابات والمدافع

أول دبابة تم تصنيعها في الاتحاد السوفييتي.

(MS-1 (T-18

دبابة مشاة خفيفة، شاركت في الأشهر الأولى للحرب العالمية الثانية، استمد تصميمها من دبابة رينو إف تي-17 الفرنسية مع تزويدها بنظام تعليق عمودي لمنحها سرعة عالية تفوق ما لدى دبابة رينو الفرنسية ومحرك روسي الصنع بقوة 35 حصان.

الوزن 5.9 طن

الطول 4.38 م

العرض 1.76 م

الارتفاع 2.10 م

مدفع الدبابة عيار 37 ملم

الطاقم 2 (فردين)

© Sputnik . Vladimir Pesnya دبابة (MS-1 (T-18

الدبابة السوفييتية المتوسطة "تي — 34" أفضل دبابة في الحرب العالمية الثانية

تم تصنيعها عام 1940 وكانت أكثر الدبابات استخداماً في الحرب، كما كانت أكثر الدبابات عدداً في العالم، لتصبح فيما بعد مثالا لتطوير نماذج دبابات لاحقة في جميع دول العالم.

تشكيلات هذا النوع من الدبابات قامت باحكام الحصار على الجيش النازي في معركة ستالينغراد كما أوقفت الهجوم الالماني في معركة قوس كورسك التي غيرت مجرى الحرب، وشاركت في دحر الأعداء في شوارع برلين عام 1945.

المواصفات التقنية:

الوزن 31 طن

الطول 6750 ملم

الارتفاع 2600 ملم

مدفع الدبابة عيار 85 مم

الرشاش المزدوج مع المدفع عيار 7.62 مم

الطاقم 4 أفراد

© Sputnik . Vladimir Pesnya الدبابة السوفييتية المتوسطة "تي – 34"

دبابة " بي تي 7" BT-7

دبابة سريعة، شاركت للمرة الأولى في المعارك ضد القوات اليابانية بالقرب من بحيرة خاسان في صيف عام 1938 وجرى استخدامها حتى أغسطس/ آب ـ سبتمبر/ أيلول من عام 1945

الوزن 11.5 طن

الطول 5.66 م

العرض 2.29 م

الارتفاع 2.41

المدفع 45 ملم

الطاقم 3 أفراد

© Sputnik . Vladimir Pesnya دبابة " بي تي 7" BT-7

من هي كاتيوشا؟

منظومة المدفعية الصاروخية أو راجمات الصواريخ "كاتيوشا" الشهيرة، كان يمكنها إطلاق 16 صاروخا فتاكا إلى مدى يزيد عن 5 كيلومترات في أقل من 10 ثوان. وبثت هذه المنظومة الذعر في صفوف ألمانيا النازية. هذه المنظومة التي تحمل اسماً نسائيا لطيفا، اكتسبت شهرة واسعة خلال الحرب، وحتى يومنا هذا.

الدبابات الألمانية التي تم الاستيلاء عليها أيضاً معروضة في المتحف الموجود في الهواء الطلق

© Sputnik . Vladimir Pesnya كاتيوشا

دبابة "الحرب الخاطفة"

بانزر-3 دبابة قتال متوسطة ألمانية بدأ إنتاجها عام 1939 واستمر حتى عام 1943، صمتت لتقوم بأدوار الاشتباك مع الدبابات الأخرى جنبا إلى جنب مع دبابة دعم المشاة بانزر-4، إلا أن الجيش النازي سرعان ما أدرك خلال عملية بارباروسا ضعف هذه الدبابة أمام مدافع دبابات تي-34 السوفييتية.

شاركت في معركة سمولينسك، وكييف ومعركة لينينغراد، وتم الاستيلاء عليها عام 1943 في ضواحي مدينة لينيغراد (بطرسبورغ حاليا)

© Sputnik . Vladimir Pesnya دبابة "الحرب الخاطفة" - بانزر-3

بانزر-38

دبابة خفيفة تشيكوسلوفاكية، استولت ألمانيا النازية على شركتها المصنعة وقامت بتطويرها. اعتبرت دبابة ممتازة مقارنة مع الدبابات الألمانية الخفيفة بانزر-1 وبانزر-2. استمر إنتاجها حتى العام 1941 وبلغ مجموع ما أنتج منها 1414 دبابة.

شاركت في معارك البلقان، وكانت من أولى الدبابات التي استخدمت في الهجوم على الاتحاد السوفييتي، وتم الاستيلاء على الدبابة عام 1942 في مدينة فالداي الواقعة في مقاطعة نوفغورود.