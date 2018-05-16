منظومة "بوك" الروسية تحمي سماء دولة عربية أخرى (صور)

ووفقا لـ"روسيسكايا غازيتا"، لقد نجحت أنظمة الدفاع الجوي في تدمير الأهداف المحددة التي كانت تحاكي وسائل الهجوم الجوي للعدو.

وظهرت هذه المنظومات لأول مرة في هذه المناورات. وتعتبر منظومة "بوك-م2أي" أسلحة فعالة للغاية، واثبتت فعاليتها في سوريا، حيث اعترضت صواريخ كروز وصواريخ باليستية. وهي قادرة على إسقاط طائرات على مسافة 45 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 45 كم واحتمال الإصابة يصل إلى 95 بالمائة.

ووفقا للخبراء العسكريين، تكتسب هذه الأنظمة شعبية متزايدة في أسواق الأسلحة الدولية، ومن المرجح أن دولا أخرى ستحصل على هذه الأنظمة لتأمين حدودها الجوية.