استخبارات تكشف متى يكون سلاح روسي لا دفاع ضده جاهزا للحرب (فيديو)

قالت شبكة إخبارية أمريكية إنها علمت متى يكون سلاح روسي جديد لا يوجد دفاع ضده في الولايات المتحدة الأمريكية جاهزا للحرب.

وذكرت شبكة "س إن بي سي"، نقلا عن مصادر اطلعت على تقارير الاستخبارات الأمريكية أن صاروخ "أفانغارد" سوف يكون جاهزا للاستخدام القتالي بحلول عام 2020.

وأجرت روسيا ثلاث تجارب على صاروخ "أفانغارد" في عامي 2016 و2017 بحسب المصادر الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى التجارب تضمنت اختبار نموذج للرأس النووي.

ونبهت الشبكة الإخبارية إلى أن الولايات المتحدة

الأمريكية لا تملك الآن إمكانيات مقاومة صاروخ "أفانغارد" الذي تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود صاروخ "أفانغارد"، يوم 1 مارس/آذار 2018، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي لا تستطيع مقاومة هذا الصاروخ وغيره من الصواريخ الروسية الحديثة.

وكان الجنرال سيرغي كاراكايف كشف لوسائل الإعلام أن صاروخ "أفانغارد" يصل إلى هدفه عبر غلاف الأرض الجوي على ارتفاع عشرات الكيلومترات ويستطيع بالتالي أن يتجنب الدخول إلى مجال عمل مضادات الصواريخ.