"كيل تيك"... المسدس الأكثر فتكا على ظهر الأرض (فيديو)

يعد مسدس "كيل تيك" واحدا من أخطر المسدسات على كوكب الأرض، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن سلاح مثالي للدفاع عن النفس، لأنه يمتلك نظام تأمين متكامل، يوفر حماية كبيرة، ويمكنه التحول إلى وضع إطلاق النار في لحظات.

ولفتت المجلة إلى أن مسدس "كيل تك"، الذي يحمل رمز "بي إم آر — 30" يتفوق على المسدسات الأخرى، بمخزن الطلقات المزدوج، الذي تصل سعته إلى 30 طلقة.

© Sputnik . Alexey Filippov كاشتان... مسدس روسي للقوات الخاصة (فيديو)

ويصل طول مسدس "كيل تك" الأمريكي 19.7 سم، وطول ماسورة إطلاق النار 10.7 سم، بيتما لا يتجاوز وزنه بدون مخزن الطلقات 400 غرام، بفضل استخدام البوليمرات في صناعة هيكله.

والمسدس مجهز بنظام رؤية دقيقة إضافة إلى إمكانية تزويده بنظام تصويب بالليزر.

ويتمتع المسدس بنظام تأمين متقدم يعطل نظام إطلاق النار بصورة كاملة، لكنه يوفر سرعة كبيرة في استخدامه عند الحاجة خاصة مع رجال القوات الأمنية، لأنه يمكنه من استخدامه بحركة واحدة بمجرد تغيير وضع الأمان، دون الحاجة إلى إعادة سحب أجزاء المسدس، كما أنه يتميز عن غيره من المسدسات التقليدية في أن معدل ارتداده أقل بكثير، وهو ما يمنح مستخدمه ثقة أكبر في استخدامه حتى في أشد المواقف صعوبة.