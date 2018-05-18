"كيل تيك"... المسدس الأكثر فتكا على ظهر الأرض (فيديو)

ولفتت المجلة إلى أن مسدس "كيل تك"، الذي يحمل رمز "بي إم آر — 30" يتفوق على المسدسات الأخرى، بمخزن الطلقات المزدوج، الذي تصل سعته إلى 30 طلقة.
والمسدس مجهز بنظام رؤية دقيقة إضافة إلى إمكانية تزويده بنظام تصويب بالليزر.
ويتمتع المسدس بنظام تأمين متقدم يعطل نظام إطلاق النار بصورة كاملة، لكنه يوفر سرعة كبيرة في استخدامه عند الحاجة خاصة مع رجال القوات الأمنية، لأنه يمكنه من استخدامه بحركة واحدة بمجرد تغيير وضع الأمان، دون الحاجة إلى إعادة سحب أجزاء المسدس، كما أنه يتميز عن غيره من المسدسات التقليدية في أن معدل ارتداده أقل بكثير، وهو ما يمنح مستخدمه ثقة أكبر في استخدامه حتى في أشد المواقف صعوبة.
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