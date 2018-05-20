حرب الدبابات..."أرماتا" الروسية ضد "ميركافا" الإسرائيلية

وأشارت المجلة إلى أن "ميركافا" الحديثة هي دبابة ممتازة مزودة بنظام حماية عالي Trophyونظام إدارة المعلومات القتالية Tzayad. وفي الغالب ستستمر الدبابة في التطور في المستقبل.

وقد يصبح نظام Iron Vision من الابتكارات الحديثة الثورية والذي سينقل الصورة مباشرة من الكاميرا إلى الشاشة الموجودة على خوذ الطاقم. والنظام سيزود القواد بالمعلومات عن الوضع في ساحة المعركة، وقد تم اختباره في عام 2017. وحتى الأن لم يعرف متى سيدخل الخدمة ولكن هذا سيحدث قريبا.

© Sputnik . Ilja Pitalev دبابة روسيا... الأقوى في العالم تقهر الجيش الأمريكي

وستصبح إسرائيل أو دولة تحصل على هذه التكنلوجيا، ولكن روسيا أيضا قادرة على تطوير مثل هذا النظام.

وأعلن الكابتن ستيفان بيولير، قائد سرية الدبابات مركز القوات المسلحة السويسرية أن النظام المشابه ل Iron Vision سيسمح لقائد "أرماتا" بالرؤية أكثر من أي قائد لدبابة عادية.

وكذلك الدبابة الروسية "تي-14" مزودة بنظام حماية أكثر تقدما من الدبابة الإسرائيلية. وبالإضافة إلى أن الدبابة الروسية أسرع من الإسرائيلية "ميركافا" المزودة بمحرك قوته 1500 حصان.

وقوة محرك "أرماتا" يمكن مقارنته بقوة محرك "أبرامز" و"ليوبارد-2"، ولكن وزنه 48 طن فقط، أي أخف من ب20 بالمائة من محركات الدبابات الغربية. ويقول بيولير إن الدبابة جيدة المناورة.

وأضاف بيولير أن طاقم الدبابة الروسية محمي بشكل أفضل. وأما الدبابة الإسرائيلية فهي متفوقة بأجهزة الاستشعار والمستشعرات.

ويخلص بيوليرو إلى أنه في حرب الدبابات دائما يفوز الذي يرى العدو أولا. وأن نظام Iron Vision قد يعطي طاقم دبابة "ميركافا" ميزة. ولكن في المستقبل ، يمكن لروسيا أن تطور نظام مماثل له.