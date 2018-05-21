تركيا تعتزم شراء نظام الصواريخ الروسي "كورنيت"

تتفاوض تركيا مع روسيا من أجل شراء نظام الصواريخ المضاد للدبابات "كورنيت-أي إم".

وذكرت مجلة Military Watch Magazine أن الصاروخ الإسرائيلي "سبايك" والروسي "كورنيت" منافسين رئيسيين للمنظومة الأمريكية المضادة للدبابات "جافلين". وتميل بعض الدول، بما في ذلك تركيا إلى منظومة "كورنيت" الروسية.

وتهتم تركيا بالحصول على النسخة الجديدة من هذه المنظومة، ذات القدرات المتقدمة المصممة لتدمير أنظمة الحماية في الدبابات القتالية الحديثة، مثل "ليوبارد" و"أبرامز".

وتقوم القوات المسلحة التركية بالتفاوض بالإضافة إلى "كورنيت" على التعاون المحتمل لتعزيز درع الدبابات. لأن الدول الغربية بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة تتردد مثل هذه التقنيات إلى تركيا، فهم يخشون أن تستخدمها تركيا ضد الأكراد.

وتفكر تركيا أيضا في شراء معدات ومدرعات روسية لقواتها البرية. وقد وقعت أنقرة بالفعل عقدا لاقتناء نظام الدفاع الصاروخي "إس-400".

وتم تصميم نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" لتدمير الدبابات وغيرها من الأهداف المدرعة. وهو مجهز بالوسائل الحديثة للحماية الديناميكية.