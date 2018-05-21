الصواريخ الروسية تتغلب على طائرات التجسس الأمريكية الجديدة

وذكرت صحيفة Air Force Times أنه في إطار إعداد الميزانية لعام 2019 ، قررت القوات الجوية الأمريكية التخلي عن برنامج استبدال طائرات JSTARS ، الذي ينص على شراء 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 707. ومع ذلك، لا يتفق كل المشرعين الأمريكيين على هذا.

وأشارت هيذر ويلسون في اجتماع مع أعضاء اللجنة الفرعية للدفاع التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي ، إلى أنه في حالة حدوث نزاع ، فإن الطائرات القتالية الأمريكية وطائرات تحديد الأهداف لا يمكنها الاقتراب إلى المسافة الضرورية من قوات العدو.

وقالت الوزيرة: "الصواريخ الروسية والصينية "أرض-جو" ستسقط الطائرات في أول يوما من الحرب".

واقترحت ويلسون على المشرعين تحديث طائرات JSTARS وإنشاء نظام جديد لها، ووفقا لها إن تطوير الطائرات يحتاج لزيادة في ميزانية القوات الجوية الأمريكية 7 مليون دولار.