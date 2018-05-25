تجربة أحدث منظومات الدفاع الجوي تتكلل بالنجاح

وبحسب مصادر إعلامية فإن الاستخبارات الأمريكية اكتشفت أن روسيا اختبرت أحدث منظومة صواريخ مضادة للطائرات والصواريخ، وأن هذه المنظومة المعروفة باسم "إس-500" اجتازت الاختبار بنجاح.

© Sputnik . Michail Mokrushin "إس-500" تصد ضربة كونية خاطفة أمريكية

وذكرت صحيفة "ازفستيا" نقلا عن وسائل إعلام أمريكية أن صاروخ "إس-500" أصاب أثناء التجربة هدفاً يبعد 481.2 كيلومتر عن قاذف صواريخ "إس-500".

وهذا يعني أن منظومة "إس-500" تتقدم بأكثر من 80 كيلومترا على المنظومات المماثلة في مدى إصابة الهدف. وتعتبر "إس-400" أقوى منظومات الدفاع الجوي في روسيا وربما في العالم الآن.

ومن المقرر أن تبدأ القوات الروسية تتسلم منظومات "إس-500" خلال عام 2020. وتتلخص وظيفتها الأساسية في مكافحة الصواريخ البالستية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن منظومة "إس-500" تستطيع أن تكتشف الهدف المطلوب تدميره من مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، وتقدر على إصابة الرؤوس المدمرة للصواريخ العابرة للقارات.