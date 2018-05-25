تدريبات عسكرية مشتركة بين سلاح البحرية الإسرائيلية وحلف الناتو

القدس — سبوتنيك وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الجمعة، " ستصل في الدقائق المقبلة إلى قاعدة حيفا البحرية سفينتين تابعتين لحلف الناتو العالمية هما، دنكان البريطانية وفيكتوريا الإسبانية. هذه هي المرة الأولى التي ترسو هذه السفينة الإسبانية في شواطئ إسرائيل".

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وأضاف أدرعي "خلال رسو السفينتين ستجرى لقاءات رفيعة المستوى بين قادة سلاح البحرية وقادة في الناتو بالإضافة إلى إجراء تمرين مشترك بين القوات".

وأكد أدرعي أن "التمرين المشترك يؤكد التزام الناتو بالعلاقة الاستراتيجية مع سلاح البحرية ودوره في النشاط المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".