بعد 3 أشهر من زيارة ابن سلمان...السعودية توقع صفقة عسكرية ضخمة

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة للدولة، اتفاقا مع شركة صناعة السفن الحربية الإسبانية "نافانتيا"، لإنشاء شركة مشتركة في المملكة لصناعة السفن الحربية محليا.

ويعد الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم الخميس، جزءا من إطار عمل أوسع تمت الموافقة عليه بين البلدين في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وينص الاتفاق الأساسي بين السعودية وشركة "نافانتيا" الإسبانية على بناء سفن حربية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 1.8 مليار يورو (2.2 مليار دولار).

ويشمل الاتفاق بناء 5 سفن من طراز "أفانتي — 2200"، ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع خلال أشهر، بينما سيتم بناء جميع السفن بحلول عام 2022.

وسيوفر الاتفاق نحو 6 آلاف فرصة عمل خلال 5 سنوات، بينما قالت الشركة المصنعة إن المشروع المشترك سيوطن ما يزيد عن 60 في المئة من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية ووسائل تجميعها.

#Spain to sign $2.2 billion framework deal to sell warships to #Saudi Arabia — https://t.co/8c2pU6SzgP — Pascal Heyman (@PascalHeyman) April 12, 2018

وذكرت وكالة "رويترز" في أبريل الماضي، أن الجيش الإسباني سيشارك في تدريب العسكريين السعوديين على استخدامها، وسيقيم مركزا للإنشاءات البحرية في السعودية.

Europe: Spain hopes to sell warships to Saudi Arabia,Rights group claim the sale would be illegal under… https://t.co/swynSQ9Itw pic.twitter.com/WLpRsweNan — Ghananewsline (@Ghananewsline1) January 13, 2017

وتتفاوض السعودية مع إسبانيا منذ عام 2015، التي تعد رابع أكبر مصدر للأسلحة إلى السعودية بعد أمريكا، وبريطانيا وفرنسا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسيتم استخدام السفن الحربية التي تحصل عليها السعودية في عمليات التأمين البحري وحماية الشواطئ، كما يمكن تجهيزها بأنظمة صاروخية ومدفعية، إضافة إلى إمكانية أن تستخدم كمنصة لانطلاق المروحيات العسكرية.

وتأتي الاتفاقية استكمالا للاتفاقية الأساسية، التي وقعها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع، خلال زيارته لإسبانيا، في إبريل الماضي.