القاذف الصاروخي "بور"...أخطر أسلحة القوات الخاصة الروسية (فيديو وصور)

تعتمد القوات الخاصة في تنفيذ مهامها على عدد قليل من الأفراد، الذين يمتلكون قوة نيرانية هائلة، تمكنهم من مهاجمة أرتال ومواقع عسكرية كبيرة وتدميرها بأقل قدر من الخسائر.

وتعد قاذفات القنابل الصاروخية من بين الأسلحة، التي تحرص وحدات القوات الخاصة على امتلاكها، وأبرزها القاذف الصاروخي "بور"، الذي يعد من أخطر أسلحة القوات الخاصة الروسية.

ذكر موقع "روس أوبرين إكسبورت" الروسي أن القاذف الصاروخي "بور" تم تصميمه لضرب الجنود وتدمير المركبات غير المدرعة، والمدرعات الخفيفة، كما يمكن استخدامه ضد المنشآت والمواقع الثابتة للقوات المعادية.

وتتسبب القنابل المستخدمة في القاذف الصاروخي في تدمير مساحة لا تقل عن 50 مترا مربعا، كما يمكنه إلحاق أضرار كبيرة في مساحة أكبر تصل إلى 80 مترا مربعا.

ويستخدم القاذف قنابل عيار 62 مم، ويصل مداه إلى 950 مترا، ومداه المؤثر 650 مترا، ويمكنه ضرب أهداف في مدى لا يقل عن 25 مترا.

ويصل وزن القاذف 3.5 كغم، بينما يصل وزن مجموعة الإطلاق وجهاز الرؤية إلى 1.3 كغم، ويصل طول القاذف إلى 74.2 سم.