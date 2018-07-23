اعتراف بأن غواصة "ياسن" الأكثر تقدما في العالم

يرى الخبراء الغربيون أن روسيا ستواصل تحسين بناء السفن وتركز على تطوير الغواصات.

وتوصل الخبراء العسكريون من صحيفة "ميليتري ووتش" إلى أن الغواصة الروسية "ياسن"، من مشروع 885، الأكثر تطورا من فئتها في العالم.

وأشار المحللون إلى المدى غير المحدود لهذه الغواصات وقدرتها على حمل 40 صاروخا مجنحا من طراز " كاليبر " و" إكس-101 "، إضافة إلى الطوربيدات. كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى المستوى العالي لأتمتة الغواصة، لذلك فإن طاقم الغواصة يتألف من 90 شخص فقط.

ووفقا لرأي الخبراء فإن روسيا تركز على تطوير الغواصات من طراز "ياسن" و"فارشافيانكا"، بسبب ميزات المجمع الصناعي العسكري. وقد حصلت الأخيرة لدى الغرب على لقب "الثقب الأسود" بسبب هدوئها.

ويعتقد المحللون أن قدرات بناء السفن الروسية ستواصل التطور بعد إدخال غواصات الجيل الخامس والغواصات النووية المسيرة في الخدمة.