لماذا تحبط إسرائيل عملية القوات الجوية السورية

تمضي إسرائيل في وضع العصي في دواليب الحكومة السورية التي تسعى إلى طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من جنوب سوريا.

وأقدم الجيش الإسرائيلي، في 24 يوليو/تموز، على إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية السورية أثناء قيامها بالمهمة المتعلقة بمحاربة الإرهابيين.

© AFP 2018 / Jack Guez عدوان إسرائيلي على سوريا من "عقب أخيل"

وزعم ممثل الجيش الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي تصدى لطائرة سورية متجهة لإسرائيل.

وقد تكون الطائرة السورية حلقت فوق مرتفعات الجولان المحتلة قبل أو بعد قصف مواقع الإرهابيين. على أي حال فإن اعتراض هذه الطائرة أمر إجرامي علما بأن إسرائيل تحتل أجزاء من مرتفعات الجولان السورية بغير وجه حق.

وأيا كانت ذرائع أو ادعاءات إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي تصدى للطائرة التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب الدولي، أي أن إسرائيل تعرقل محاربة الإرهاب.

كما كشف الجيش الإسرائيلي حين هاجم الطائرة السورية أن إسرائيل لا ترى لها مصلحة في نجاح جهود إنهاء النزاع السوري، كما أشارت إلى ذلك جريدة "أغيتبرو" الإلكترونية الروسية.