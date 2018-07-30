روسيا تعرض السفن المسلحة بصواريخ "كاليبر" للتصدير

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم الإثنين 30 تموز/يوليو، أن السفن الصاروخية المتعددة المهام، التي يتم بناؤها في إطار إنجاز مشروع 22800، التي يتم تسليحها بالصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر"، بالإضافة إلى منظومات المدفعية الحديثة، سيتم عرضها للتصدير إلى دول إقليم المحيط الهادئ.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين: "الظاهر أن هذا المشروع ناجح جدا، حيث إن السفن التي يجري بناؤها في إطار إنجاز هذا المشروع تتميز بحمولة كبيرة وتسليح قوي. وأهم ما فيه من الأسلحة هو بالطبع صواريخ "كاليبر". كما تتميز هذه السفن بصغر حجمها وسرعتها الكبيرة وثمنها المقبول. وأعتقد أن هذه السفينة ستحظى بإقبال جيد عليها في حال تصديرها إلى عدد من الدول، خاصة في إقليم جنوب شرق آسيا- فيتنام والصين والهند وغيرها من الدول.



© Sputnik . Denis Abramov طرادات أسطول بحر قزوين المحملة ب"كاليبر" تتجه إلى طرطوس

ويذكر أنه سبق وتم تصميم السفن الصاروخية متعددة المهام، التي يتم بناؤها في إطار إنجاز مشروع 22800 من قبل مكتب "الماس" البحري المركزي. وتبلغ حمولة هذه السفن حوالي 800 طن وتزيد سرعتها عن 30 عقدة (ما يعادل 55-56 كم/ساعة).

وعلاوة على ذلك تتزود هذه السفن بصواريخ "كاليبر" الدقيقة جدا ومنظومات المدفعية الحديثة والأنظمة المضادة لعمليات التخريب والأجهزة الرادارية واللاسلكية التقنية. كما أنه من بين مزايا هذه السفن أيضا أنها تتمتع بقدرة عالية على التنقل والمناورة وغيرهما.