روسيا تعرض السفن المسلحة بصواريخ "كاليبر" للتصدير

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف للصحفيين: "الظاهر أن هذا المشروع ناجح جدا، حيث إن السفن التي يجري بناؤها في إطار إنجاز هذا المشروع تتميز بحمولة كبيرة وتسليح قوي. وأهم ما فيه من الأسلحة هو بالطبع صواريخ "كاليبر". كما تتميز هذه السفن بصغر حجمها وسرعتها الكبيرة وثمنها المقبول. وأعتقد أن هذه السفينة ستحظى بإقبال جيد عليها في حال تصديرها إلى عدد من الدول، خاصة في إقليم جنوب شرق آسيا- فيتنام والصين والهند وغيرها من الدول.
وعلاوة على ذلك تتزود هذه السفن بصواريخ "كاليبر" الدقيقة جدا ومنظومات المدفعية الحديثة والأنظمة المضادة لعمليات التخريب والأجهزة الرادارية واللاسلكية التقنية. كما أنه من بين مزايا هذه السفن أيضا أنها تتمتع بقدرة عالية على التنقل والمناورة وغيرهما.
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