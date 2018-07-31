صحيفة: الفرقاطة الروسية تتفوق على السفن الأمريكية

ذكر موقع "Business Insider" أن الفرقاطة الثانية من طراز "أدميرال غورشكوف"- "أدميرال كاساتونوفا" لا تزال تبنى ولكن من الآن يبدو أن السفينة مسلحة بشكل جيد. وعلى وجه الخصوص إذا ما قارناها بالسفن الأمريكية في المنطقة الساحلية من سلسلة LCS التي تواجه مشاكل في المحركات".

© Sputnik . Sergey Guneev فرقاطة جديدة تدخل خدمة القوات البحرية الروسية

والفرقاطة من مشروع 22350 مصممة من أجل العمليات القتالية في منطقة المحيط البعيدة ضد سفن وغواصات العدو وكذلك من أجل صد هجمات العدو من الجو. وهي غير مكشوفة للرادارت بفضل تكنولوجيا "الشبح" وسعة السفينة 4.5 ألف طن وطولها 135 مترا وعرضها 15 مترا.

ويتم اختبار الفرقاطة الثانية من السلسلة- "أدميرال كاساتونوف" في المصنع ولن تكون جاهزة للخدمة البحرية قبل عام 2019. وهي مزودة بمنظومتين مدفعيتين "بالاش" وصواريخ مضادة للسفن ومجنحة وطوربيدات مضادة للغواصات ومنظومة الدفاع الجوي "بوليمينت-ريدوت".