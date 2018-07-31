منظومات الحرب الإلكترونية الروسية الموجودة في سوريا

وقال عقيد الجيش الأمريكي، براين ساليفان إن قواته تواجه "منظومات حرب إلكترونية" بشكل يزيد عن طاقتها أثناء العمل في شمال شرق سوريا في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2017 وحتى شهر مايو/ أيار من هذا العام، وفقا ل Foreign Policy.

ووفقا له، لم تواجه قواته من قبل مثل هذه الظروف.

وفقا للخبراء، فإن الصراع العسكري في سوريا أعطى الجيش الروسي الفرصة لمعرفة كيفية استجابة الأنظمة الأمريكية الحديثة على الحرب الإلكترونية. وقال رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق ريموند توماس إن "الحرب الراديو الكترونية الأكثر عدوانية على هذا الكوكب"، تجري في سوريا واشتكى من "إيقاف" الاتصالات والملاحة للطائرات.

ويعتبر الخبراء أن وسائل الحرب الراديو إلكترونية خطيرة على الطيران، لأنها تغلق قنوات الراديو والبيانات التي تسمح للطيارين بتنسيق الضربات ضد القوات البرية والطائرات بدون طيار.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم رصد أحدث أنظمة حرب إلكترونية روسية "ليير-3" و"كراسوخا" و"موسكفا-1" في سوريا. ومنظومة "ليير-3" هي عبارة عن جهاز تشويش ديناميكي هوائي، الذي يمنع اتصالات GSM. و"كراسوخا" تحلل نوع الإشارة وتطلق على العدو أشعة تشويش.

"موسكفا-1" تقوم بمسح ضوئي للمجال الجوي وعند كشف العدو ترسل البيانات إلى وسائل الدفاع الجوي والقوات الجوية.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهر بالقرب من قاعدة حميميم محطات الرادار "زووبارك-1" قبل عامين وهي قادرة على مراقبة المجال الجوي وتحديد مواقع إطلاق النار للعدو عن طريق حساب مسارات الصواريخ الباليستية والصواريخ. وفي ربيع هذا العام تم رصد أحدث محطة رادار روسية "غارمون" لأول مرة في سوريا وهي محطة تكشف الأهداف الجوية.