أضخم طائرة عسكرية أمريكية تنفذ هبوطا فاشلا (فيديو)

الطائرة المصنفة على أنها الأكبر في الأسطول الأمريكي والمخصصة لنقل العتاد العسكري والتي تصل حمولتها لـ380 طنا اضطرت للهبوط في سان أنطونيو.

وشهدت لحظة الهبوط أمرا غير اعتيادي حيث هبطت الطائرة بشكل غير موفق وعلى مقدمتها، ولم تفتح القمرة الخاصة بالعجلات الأمامية، بحسب الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته موقع "The Drive" أكد أن هبوط الطائرة بهذه الطريقة هو ليس الأول من نوعه بل حدثت هذه المشكلة عدة مرات، ففي العام 2017 وقعت حادثتان مماثلتان في مطار روتا في إسبانيا والتابع للقاعدة البحرية الأمريكية.

وتحتل هذه الطائرة المرتبة الثالثة عالميا من حيث طاقتها الاستيعابية وحمولتها، وتأتي بعد طائرتي "أنتونوف" و"روسلان" الروسيتين.