فرقاطة روسية تتعقب غواصة أمريكية في البحر المتوسط

نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن قيادة القوات البحرية الروسية أن فرقاطة "الأميرال إيسين" تتبعت خلال جولتها الأخيرة في البحر المتوسط في نيسان/أبريل، الغواصة الأمريكية من طراز "أوهايو".

ووفقا للصحيفة، فإن تعقب الغواصة استمر أكثر من ساعتين. وقد سجل طاقم الفرقاطة المعايير الأساسية للغواصة.

© Sputnik . Igor Zarembo فرقاطة أسطول بحر البلطيق تبدأ بمحاربة القراصنة في خليج عدن

وكانت الفرقاطة قد توجهت إلى البحر المتوسط، في آذار/مارس، وعادت إلى القاعدة في سيفاستوبول في نهاية حزيران/يونيو. وأجرى الطاقم خلال المهمة مجموعة من المناورات لخوض الحرب وإطلاق المدفعية على الأهداف البحرية والجوية، فضلا عن مهام مكافحة الغواصات.

تجدر الإشارة إلى أن فرقاطة "الأميرال إيسين" هي سفينة الحراسة الثانية من مشروع 11356. وقد تمت تسميتها على شرف الأميرال نيكولاي أوتوفيتش فون إيسين، الذي استلم قيادة أسطول بحر البلطيق الروسي في بداية القرن العشرين. وقد تم تجهيز الفرقاطة بصواريخ "كاليبر" المجنحة ومنظومة الدفاع الصاروخية "شتيل-1" ومدفع من عيار 100 ملم ومدفعية مضادة للطائرات وقنبلة نفاثة.