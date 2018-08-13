خبير: ظهور المدمرة الأمريكية "كارني" في البحر الأسود ضغط معنوي على روسيا

صرح القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، الأميرال فلاديمير فالويف، اليوم الاثنين، بأن المدمرة الأمريكية "كارني" دخلت البحر الأسود من أجل ممارسة ضغط معنوي على روسيا، بما في ذلك ولصالح أوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال فالويف لوكالة سبوتنيك: "التوتر يتصاعد وتظهر مثل هذه السفن من وقت لآخر من أجل إظهار ضغط معنوي وتأثير نفسي على روسيا، ما يرضي أوكرانيا". وأشار فالويف إلى أنه قبل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، لم تكن تظهر السفن الحربية للدول التي لا تنتمي إلى حوض البحر الأسود، هناك.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN دول الناتو قررت متابعة السياسة الأمنية في البحر الأسود وتقوية وجود الحلف هناك

وفي الوقت نفسه، يعتقد رئيس أكاديمية المشاكل الجيوسياسية، الدكتور في العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف، أن المدمرة "كارني" دخلت البحر الأسود لإقامة تعاون مع أسطولي بلغاريا ورومانيا، وكذلك لأعمال الاستطلاع. وقال الخبير: "استطلاع منطقة ذات أهمية عملية، ومد خطوط تعاون مع الأساطيل الحليفة، البلغارية والرومانية، وفي الوقت نفسه تطوير مهمة البعثة القتالية لهذه السفينة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى إجراء عملية استطلاع." المدمرات كـ "أرلي بورك" لديها مجمع استطلاع قوي.

ووفقا له، في حالة حرب جيوسياسية، فإن المهمة الرئيسية لـ "كارني" ستكون توجيه ضربات بصواريخ توماهوك لمرافق البنية التحتية والأهداف العسكرية، بالإضافة إلى حل مشاكل الدفاع ضد الصواريخ. وأشار سيفكوف إلى أن المدمرة مجهزة بمنظومة "إيجيس" مع صواريخ ستاندرد ميسيل 3، أي أنها قادرة على تدمير الصواريخ العملية التكتيكية والصواريخ التكتيكية.

وفي وقت سابق، دخلت المدمرة "كارني" البحر الأسود في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2018. ثم شاركت في التدريبات المشتركة للبحرية الأمريكية والأوكرانية، ومن ثم انضمت إلى مدمرة مشابهة من نوع "روس" "للقيام بعمليات الأمن البحري، في 17 شباط/فبراير".

وجدير بالذكر أن الأسطول السادس في سلاح البحرية الأمريكي، أفاد في وقت سابق، بأن المدمرة "يو إس إس كارني دي جي" من طراز "آرلي بيرك" دخلت البحر الأسود في 12 آب/أغسطس، لإجراء عمليات أمنية بحرية وتحسين القدرات والتفاعل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة".